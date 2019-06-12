صور.. حريق شقة سكنية بالمحلة وإصابة شخص

شب حريق- منذ قليل- داخل شقة بمنطقه السبع بنات بالمحلة التابعة لحى أول طنطا بالغربية، ما أدى إلى احتراق محتويات الشقة، وإصابة شخص بحروق كبيرة.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع النيران داخل شقة بجوار مدرسة طلعت حرب الخاصة بالدور الأرضي.



على الفور انتقل العقيد وليد الجندى، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ورجال الحماية المدنية وتم نقل مصاب كان داخل الشقة بسيارة إسعاف إلى المستشفى.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وسرعة تحريات المباحث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.