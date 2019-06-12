ثقافة الإسكندرية تناقش كيفية مواجهة العنف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان "كيفية مواجهة العنف ونشر الخلق الطيب بين الناس"، تحدثت خلالها إخصائي مكتبة الطفل عن أنواع العنف في المجتمع من عنف أسري وإجرامي وكذلك العنف ضد المرأة.



كما قامت بتسليط الضوء على الآثار السلبية التي تنعكس على الفرد نتيجة تعرضه لأي نوع من أنواع العنف، واختتمت حديثها بضرورة تحري الآباء والأبناء ثقافة الحوار العاقل المتزن والاحترام المتبادل لتحل محل ثقافة العنف والأذى البدني.



على جانب آخر عقد نادي أدب قصر ثقافة الأنفوشي أمسية شعرية بحضور عدد من الشعراء وأعضاء النادي، كما تجدد اللقاء الشهري لمدرسة الصحافة، ناقشت خلاله د. هدى الساعاتي، الصحفية بجريدة الشروق، أساسيات الكتابة الصحفية، ونفذ بيت ثقافة رشدى ورشة رسم موضوعات حرة ضمن النشاط اليومي لمرسم المواهب، كما نفذ بيت ثقافة أبوقير ورشة فنية لتدوير خامات البيئة قامت خلالها مسئول مرسم المواهب بتدريب الرواد على كيفية تصميم لوحات فنية ومجسمات متنوعة، تلاها تنفيذ مسابقة علمية ثقافية تحت إشراف إخصائي المكتبة.