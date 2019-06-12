محافظ قنا: زيادة 10% فى كثافة فصول رياض الأطفال بالمدارس

قرر محافظ قنا عبدالحميد الهجان، رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بالمدارس الخاصة والمدارس الرسمية للغات والمدارس العربي الرسمي وجميع المدارس الحكومية، وذلك خلال العام الدراسي المقبل 2019 2020.



وأوضح المحافظ- في تصريح اليوم الأربعاء- أنه تم إصدار القرار وفقا لما جاء بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذي ينص في مادته السابعة على أنه "يجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة بما لا يتجاوز (10%) من العدد المقرر للفصل".



وأكد أن القرار يهدف إلى القضاء على قوائم انتظار الأطفال من الفئة العمرية (4 - 6) أعوام والسماح لهم بالالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بتلك المدارس وفقًا للضوابط والقوانين المحددة لذلك، متمنيًا التوفيق لجميع أبناء المحافظة في المراحل التعليمية المختلفة.