أمير سعودى يرد على مزاعم قطرية حول تسجيلات "الحمدين" مع القذافى

رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على مزاعم المسئولين القطريين، بأن ما دار في تسجيلات الحمدين مع القذافي كانت بتنسيق مع القيادة السعودية وعلمها.



وفي مقطع فيديو مصور نشره على صفحته الرسمية بموقع التغريدات "تويتر"، أجاب الأمير "بن مساعد" على هذه المزاعم قائلًا: "هذه دائمًا كذبة يرددونها، وما أدري يعني يعتقدون أننا سذج كي نصدق الشيء هذا؟، هم يعلمون جيدًا أن أول تسجيل طلع كان تسجيل وزير الخارجية القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، وهذا لما طلع ما طلع تسجيل الأمير السابق الشيخ حمد، ووصل للمملكة وحمد بن جاسم كان حينها تدبيراته للسعودية كان نوع عشان نعرف القذافي وش عنده وتم السكوت على الموضوع".



وأضاف: "إللي حصل أنه تسرب بعد ذلك حديث الأب الذي كان واضحا أنه لا يمكن أن يكون بس علشان يأخذ ويعطي مع القذافي أو يستدرجه لأنه قال فيه كلام أن قيادة المملكة مسيرة مش هي إللي تسير نفسها، وأنه دعمنا القناة الفلانية، وإن دعمنا المعارضة، وأن آل سعود عشر سنين وما حيكونوا موجودين، يعني كلام مليء بالغل وبالمشاعر الفياضة، فاللي حصل بعدها أنه لما طلع الشريط هذا ولما طلع التسجيل، هم يعلمون وهذه معلومات عندي متأكد أنها صحيحة أنه في أناس شخصية منهم ما أني بقايلها، راحت للمغرب للملك عبدالله كان فى إجازة هناك الله يغفر له ويرحمه.. شخصية قطرية راحت ثلاثة أيام ورفض الملك عبدالله، أن يقابله".



وتابع: "وبعدين تصاعدت الأحداث كلها تتابعت إلى أن أصبح الشيخ تميم هوز أمير لقطر إلى أن جاء إلى الرياض ووقع الاتفاق الشهير الذى في حقيقة الأمر لم يلتزم فيه إلا بحاجة واحدة أن الجزيرة وقتها كانت تقريًبا مثل التليفزيون السعودي الرسمي فيما يتعلق بالسعودية يعني ما تلاقى ولا كذا على السعودية وهذا طبعًا إن دل فيدل على أن الحكاية مش حياد يعني ارحمونا لأانه لما اقتضت المصلحة وأنكم تصيروا التليفزيون السعودي والقناة السعودية الأولى كان ناقص تحطوا أغاني وطنية".