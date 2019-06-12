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الثقافة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:48 م

الملتقى التدريبي للحرف للمرأة الحدودية بثقافة مطروح

الملتقى التدريبي
جمال عاشور
dostor.org/2664992


نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، فعاليات الملتقى التدريبي لتنمية مهارات الحرف البيئية والتقليدية للمرأة الحدودية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ويستمر حتى 13 يونيو الجاري بقصر ثقافة مرسي مطروح.

تضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى ورشة المشغولات الجلدية التي تم من خلالها تعليم أولى خطوات صناعة الشنط الكروس من خامات الجلد الصناعي وكيفية عمل بطانة من الجلد وطرق القص واللصق من خلال عمل ثلاث طبقات من الجلد والبطانة وخامة البوري، كما عقدت ورشة أكسسورات كروشيه بالخرز التي تم تعريف المتدربات فيها على طرق جمع الخرز بأشكال مختلفة بطريقة الكروشية، أما التطريز تنوع بين التطريز بالطرق المعتادة على خامة قماش الكتان، والتطريز الوبري باستخدام إبرة "النتاش" وطوق أسورة بقطر "20 سم"، حيث تم تنفيذ تصميمات لكل متدربة من خلال تعليمهم غرز التطريز.

على جانب آخر أقيمت محاضرة بعنوان "فن التحفيز الذاتي" ألقاها علي محمود علي مدرب التنمية البشرية وعضو المجلس القومي للمرأة، حيث أوضح القيم المجتمعية سردًا لقصتى "الليث الكفيف" و"عنتر بن شداد"، والتي تجسد الأصرار على تنمية قدرات الذات لتحقيق الهدف، ثم طرح تسأل حول كيف يمكن أن نغير أنفسنا وكيفية اختيار مشروع منتج بدأً بخطوة تنمية الذات، ثم دراسة وجمع المعلومات، ثم تحديد الموارد المستخدمة انتهاءً بمرحلة التنفيذ، استكمال الحديث حول احتياجات التدريب في حياتنا اليومية لمواكبة التطور الذاتي والتطلع والتجديد ومواكبة التغير اليومي لاحتياجات سوق العمل.

 وقدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية على هامش فعاليات الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية التراثية المتنوعة، مثل فقرة الترحيب، الفرح البدوي، الكشيك والصبايا.

 الجدير بالذكر أن الملتقى يستهدف تعليم وتنمية قدرات ومهارات المرأة الحدودية، وذلك ضمن برامج الهيئة في إيصال الخدمات الثقافية والفنية للمناطق النائية والحدودية المحرومة لتحقيق العدالة الثقافية والتمكين الذاتي والاقتصادي بإقامة هذه الورش بهدف تشجيع إقامة مشروعات صغيرة لما لها من دور حيوي في دفع عجلة التنمية وزيادة الدخل، حيث تقام يوميًا خلال فترة الملتقي التى بدأت يوم 11 يونيو ورش التطريز، التطريز الوبري "البنشنديل"، أكسسوارت كروشيه بالخرز، المشغولات الجلدية، بالإضافة إلي محاضرات التوعية والتنمية البشرية.

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