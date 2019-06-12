بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"

حصلت "الدستور" على قائمة بأسماء المحكوم عليهم، الأربعاء، من قبل المحكمة العسكرية، في القضية رقم 148 عسكرية والمعروفة بـ"محاولة اغتيال السيسي" والمتهم فيها 292 متهمًا.



وعاقبت المحكمة 32 متهمًا بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لـ29 متهمًا، والمشدد 5 سنوات لـ81 متهمًا، والمشدد 3 سنوات لـ117 متهمًا والمشدد 10 سنوات لـ36 متهمًا، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم "حدث".



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن التخطيط والرصد لاغتيال رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، واعترف المتهم "أحمد بيومي" قائد الخلية الإرهابية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب "سعيد عبدالحافظ أحمد عبدالحافظ"، وأن المتهم باسم حسين محمد حسين، هو من رصد الرئيس السيسي، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة.