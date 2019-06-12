القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
حوادث
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:42 م

بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"

بالأسماء.. ننشر قائمة
عماد سليمان
dostor.org/2664984

حصلت "الدستور" على قائمة بأسماء المحكوم عليهم، الأربعاء، من قبل المحكمة العسكرية، في القضية رقم 148 عسكرية والمعروفة بـ"محاولة اغتيال السيسي" والمتهم فيها 292 متهمًا.

وعاقبت المحكمة 32 متهمًا بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لـ29 متهمًا، والمشدد 5 سنوات لـ81 متهمًا، والمشدد 3 سنوات لـ117 متهمًا والمشدد 10 سنوات لـ36 متهمًا، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم "حدث".

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن التخطيط والرصد لاغتيال رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، واعترف المتهم "أحمد بيومي" قائد الخلية الإرهابية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب "سعيد عبدالحافظ أحمد عبدالحافظ"، وأن المتهم باسم حسين محمد حسين، هو من رصد الرئيس السيسي، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة.

بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
بالأسماء.. ننشر قائمة المُدانين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
اقرأ أيضًا
منذ يوم

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل

منذ أقل من شهر

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ أقل من شهر

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ أقل من شهر

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهرين

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

الآن

بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستى" بلندن

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

تأكيدًا لـ"الدستور".. الرقابة المالية توافق على "الشورت سيلنج"

مصرع 13 شخصًا وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بطرة

ads
الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

"صفقة سياسية".. تفاصيل أزمة تعيين السفير الإسرائيلى الجديد لدى مصر

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

ألبومات الصور

طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الإنجليزية

بيت العز (قصة مصورة)

أحساء الإسكندرية تكثف جهودها لرفع المخلفات "صور"

اعدام 200 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدامى بالدقهلية

رياضة

ثائر أحمد يعتزل التدريب نهائيا

نادى الكويت يراقب أوساجونا لضمه لصفوفه

المنتخب البرازيل الأغلى بـ كوبا أمريكا.. وميسي يتربع على القمة

نجم الساعة

أبدعوا في تشويه الوطن.. حيثيات المؤبد لـ"حسن مالك" ونجله في "ضرب الاقتصاد القومي"

الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

"صفقة سياسية".. تفاصيل أزمة تعيين السفير الإسرائيلى الجديد لدى مصر

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

الرئيس نيوز

تفاصيل إحباط انقلاب عسكري في السودان: قاده 68 ضابطا من التيار الإسلامي

الإمارات توقف عرض "شيخ الحارة" استجابة للأعلى للإعلام

صحة النواب توافق على قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء

"اقتراحات النواب" توافق على انشاء محكمة في"العاشر" ومأمورية في الفرافرة

خبير سوداني: تعليق العصيان تكتيكي و"العسكري" بلا حول ولا قوة

كشكول

"يونس" يتفقد امتحان الاستاتيكا بإدارة الغردقة

تعليم الأقصر: لا شكاوى في "كيمياء وجغرافيا" الثانوي

"صلاح وليفربول" حاضران في امتحان الثانوية العامة

141 طالباً يتخلف عن أداء "الإنجليزية"بدمياط

"230 درجة".. محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق قبول الثانوية العامة

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

دراسة: البشر يستهلكون جزيئات بلاستيك أسبوعيًا بحجم بطاقة ائتمان

"نساء عصاميات".. كيف جمعت أغنى 80 امرأة فى الولايات المتحدة ثرواتهن

سبب غريب يجعلنا نحب الشوكولاتة بغض النظر عن طعمها

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

الصحة العالمية: رصد حالتين جديدتين مصابتين بالإيبولا فى أوغندا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎