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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:42 م

الصين: لا تساهل مع العناصر الانفصالية الداعية لـ"استقلال تايوان"

الصين: لا تساهل مع
dostor.org/2664983

قال المتحدث باسم مكتب شئون تايوان بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "آن فنغ شان" إن "البر الرئيسي الصيني لديه عزيمة لا تلين إزاء ضمان السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، ولن يتساهل مع العناصر الانفصالية التي تدفع إلى استقلال تايوان".

وأضاف شان- في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة بكين- أن الموقف الحازم للبر الرئيسي الصيني بشأن إعادة الوحدة تم التعبير عنه بوضوح من جانب عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصيني "وي فنغ خه" خلال منتدى "شانغري – لا" قمة آسيا للأمن في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتابع شان أن "الصين لا بد أن تتوحد، وسوف تقوم بهذا، إن هذا استنتاج تاريخي لأكثر من 70 عاما من تطوير العلاقات عبر المضيق، وضرورة بالنسبة للنهوض للأمة الصينية في العهد الجديد".

وقال شان إن الصين تحتفظ بحق اتخاذ ما يلزم من السبل، لمواجهة قوى التدخل الخارجي والعدد الصغير للغاية من انفصاليي استقلال تايوان ونشاطاتهم.

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