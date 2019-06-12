حريق في مستوطنة بيئيري بفعل بالون حارق أطلق من غزة

اندلع حريق، منذ قليل، داخل غابات مستوطنة بئيري بفعل بالون حارق أطلق من قطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة المحاصر، إلى 6 أميال، بعد أن كانت 15 ميلا، بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



واندلعت نحو 7 حرائق، مساء أمس الثلاثاء، داخل مستوطنات غلاف القطاع المحاصر، كما أنها تتسبب في ذعر المستوطنين، بالإضافة إلى أن النيران تلتهم الأراضي الزراعية.



وقالت الفصائل الفلسطينية، في وقت سابق، إنه في حال تنصل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تفاهمات الهدوء التي تم التوافق عليها برعاية مصرية، فإنه سيتم تصعيد وتيرة مسيرات العودة على حدود القطاع المحاصر.



ويطلق الفلسطينيون البالونات الحارقة ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.



وطوال الفترة الماضي، تمكنت البالونات الحارقة من التهام نحو 33 ألف دونم زراعى من الأراضي داخل مستوطنات غلاف القطاع المحاصر، ما أدى إلى غضب المستوطنين، وسلطات الاحتلال.