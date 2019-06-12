المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بتكثيف جهودها لتعزيز منطقة اليورو

طالبت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تكثيف جهودها لتعزيز منطقة العملة الأوروبية الموحدة" اليورو"، وذلك بعد إجراء تقييم للجهود التي تم تنفذها على مدار الخمسة أعوام الماضية.



وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد قدموا في يونيو 2015 خطة مؤلفة من ثلاث مراحل لتعميق الاتحاد النقدي والاقتصادي الأوروبي بحلول عام 2015 مع ذلك، واجهت جهود تحقيق تقدم عراقيل بسبب تردد بعض الدول الأعضاء إزاء تجميع الأصول المالية والمخاطرة بتحمل تكلفة إسراف الدول الأخرى.



وقال رئيس المفوضية الأوروبي جان كلود يونكر: "لقد تم تحقيق الكثير، ولكن مازال أمامنا الكثير لتحقيقه"، مضيفا: الأمر يتعلق بإيجاد وظائف وتحقيق النمو والعدالة الاجتماعية لمواطنينا، الأمر يتعلق بحماية الاستقرار ومرونة اقتصادياتنا.



وتأتي هذه التعليقات قبل اجتماع لوزارة مالية دول منطقة اليورو غدا الخميس، حيث من المتوقع أن يناقشوا تفاصيل أحد المقترحات الأكثر جدلا وهو موازنة جديدة لمنطقة اليورو.



وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن الأزمة التي ضربت الاتحاد الأوروبي عام 2009 أوجدت "إرادة سياسية قوية" لإصلاح منطقة اليورو، مضيفا أن "هذه الإرادة للتحرك تراجعت نوعا مع في ظل تحسن الاقتصاد".



وشددت المفوضية على أن الجهود التي تهدف لجعل منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة أكثر مرونة سوف تساعد أيضا في تعزيز الدور الدولي لليورو، وهو هدف من شأنه الحد من اعتماد الكتلة الأوروبية على الدولار الأمريكي.



ومن ناحية أخرى، أشادت المفوضية بجهود الاتحاد الأوروبي للحد من مخاطر القطاع المصرفي من خلال تقليص ما يطلق عليها القروض المعدومة ومتعثرة الأداء.



وخلصت المفوضية إلى أنه منذ عام 2014، تراجعت نسبة القروض المعدومة في البنوك الأوروبي بواقع أكثر من النصف، لتصل إلى 3.3 % خلال الربع الثالث من عام 2018.



وقال دومبروفسكيس: "بنوكنا الآن أفضل من ناحية رأس المال وأفضل استعدادًا لمواجهة الصدمات الاقتصادية".