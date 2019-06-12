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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:40 م

وفد من جامعة طنطا يزور معهد الأورام

وفد من جامعة طنطا
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2664978

زار وفد من جامعة طنطا يترأسه الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، رافقه خلالها الدكتور هشام توفيق رئيس قسم علاج الأورام بالإشعاع بكلية الطب، والدكتورة نهال المشد الأستاذ بكلية الطب، وجمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، مركز علاج الأورام والطب النووي، اليوم الأربعاء، لتفقد آخر ما وصل إليه المركز.

شهدت الزيارة تفقد نائب رئيس الجامعة، والوفد المرافق له للأقسام والأجهزة المختلفة التي يضمها المركز، كما حرص على زيارة المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث تم توزيع عدد من الهدايا عليهم.

وعلى هامش الزيارة تفقد "مبارك" أداء طالبين من نزلاء المستشفى لامتحانات نهاية العام.

وفد من جامعة طنطا يزور معهد الأورام
وفد من جامعة طنطا يزور معهد الأورام
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