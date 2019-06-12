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رياضة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:37 م

كاسبر هيولماند يحل مكان هاريدي في تدريب المنتخب الدنماركي

كاسبر هيولماند يحل
وكالات
dostor.org/2664974

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن مدربا جديدا سيتولى مسؤولية المنتخب الأول في 2020، حيث سيحل كاسبر هيولماند مكان أوجه هاريدي في منصب المدير الفني للفريق.

ووقع هيولماند 47 عاما عقدا لمدة أربعة أعوام، وسيبدأ مهام المنصب اعتبارا من أغسطس 2020 مع رحيل هاريدي عن تدريب الفريق.

وقال هيولمان في بيان أصدره الاتحاد الدنماركي "تولي تدريب المنتخب الأول هو شرف كبير".

وأثنى هيولماند على جهود هاريدي في تعزيز الروح المعنوية للفريق، وصرح بأن الفريق الحالي يتمتع بمزيج هائل "من الموهبة والخبرة".

وأضاف هيولماند أنه لن يتدخل في عمل المنتخب لحين توليه المنصب.

واختير هيولمان لجائزة أفضل مدرب بالدنمارك في كل من عامي 2012 و2017.

وسبق لهيولماند تدريب فريقين في الدنمارك، حيث قاد لونبي بين عامي 2006 و2008 ونورشيلاند بين 2011 و2014 وبين 2016 و2019.

كذلك تولى هيولماند تدريب ماينز الألماني لفترة قصيرة بين عامي 2014 و2015.

وجرى تعيين مورتن ويهورست، لاعب المنتخب الدنماركي السابق والذي عمل مع هيولماند ضمن الجهاز الفني لفريق نورشيلاند، مدربا مساعدا بالمنتخب.

أما النرويجي أوجه هاريدي 65 عاما، فقد تولى تدريب منتخب النرويج بين عامي 2003 و2008، كما درب عدة أندية في النرويج والدنمارك والسويد.

وكان هاريدي قد تولى تدريب منتخب الدنمارك خلفا للمخضرم مورتن أولسن في عام 2016.

ويحتل المنتخب الدنماركي المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، خلف منتخب أيرلندا، ويتنافس في المجموعة أيضا مع منتخبات سويسرا وجورجيا وجبل طارق.

وتتمثل المهام التالية لهيولماند مع المنتخب الدنماركي، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكاس الأمم الأوروبية 2024 المقررة بألمانيا.

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