القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
تقارير ومتابعات
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:47 م

طبيب مصري يجري عملية قطع لعضلة الفؤاد بواسطة المنظار بورشة عمل دولية:"شرفنا مصر"

طبيب مصري يجري عملية
سمر عبدالله
dostor.org/2664861

تخرج في كلية طب جامعة عين شمس، وعمل بعد تخرجه في مستشفى الطلبة، لينهي بعدها دراسة الماجستير الخاصة به في الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي، عام 2009، ويحصل على الدكتوراه بعدها عام 2015، لم يكتف بما تعلمه ووصل إليه، فاختار أن يبدأ مرحلة جديدة من حياته، فبدأ محاولات تعلم كل ما هو جديد في مجال مناظير الجهاز الهضمي العلاجية، وسافر إلى تركيا في 2016، قضى هناك 6 أشهر بأحد الجامعات التركية وحصل على زمالة في مناظير القنوات المرارية والبنكرياس، وفي نهاية العام نفسه حصل على منحة لدراسة المناظير المتقدمة بجامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية لشباب الأطباء من مختلف دول العالم، حيث أنه أول مصري يحصل على هذه المنحة.. هذا هو حال الطبيب المصري الشاب أحمد مدكور.

"الدستور" تواصلت مع الدكتور أحمد مدكور، الذي يقيم الآن في الصين، كي يتعلم من البروفيسور لينجهو وفريقه عمليات "تشفية" الأورام وقطع عضلة الفؤاد بالمنظار، وقال "مدكور"، في تصريحات خاصة للدستور، ان ورشة العمل كانت في قسم الجهاز الهضمي والمناظير بقيادة البروفيسور "لينجهو"، داخل أكبر المستشفيات العسكرية في الصين، مؤكدًا أن هذه الورشة متخصصة في استخدام تقنية الأنفاق لعلاج أورام وأمراض الجهاز الهضمي بالمنظار دون جراحة، حيث تعتمد التقنية على إنشاء نفق بين الطبقة الأولى والثالثة لجدار الجهاز الهضمي بواسطة المنظار، ما يتيح استئصال أورام المريء والمعدة والقولون في المراحل الأولية، واستئصال الأورام الحميدة الناشئة من الطبقة العضلية للمريء.

وكانت تقنية تشفية الأورام السطحية باستعمال الأنفاق أول من قدمها بروفيسور لينجهو وفريقه في عام ٢٠١٣، عن طريق نشر أول بحث عن استئصال أورام المريء كبيرة الحجم في الجمعية الأمريكية للمناظير.

وأكد "مدكور" للدستور، أن قطع عضله الفؤاد بواسطة المنظار لعلاج مرض الأكاليزيا، يعد أحد التقنيات التي تعتمد على نفس المبدأ "إنشاء الأنفاق"، وتعد تقنية قطع عضلة الفؤاد من التقنيات الحديثة في العالم وقد بدأ تطبيقها بنجاح في مصر مؤخرا، كما أن الصين هي أكبر دول العالم في عدد الحالات التي تمت معالجتها بهذه التقنية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

شعبة الدواجن تنفى زيادة الأسعار فى شهر رمضان

منذ أقل من شهرين

قصة صورة.. طفل "الزعف" في باحة الاستفتاء

منذ أقل من شهرين

التمويلات والعمالة أبرزها.. أكاذيب بالجملة في مؤتمر الحركة المدنية بشأن تعديل الدستور

منذ شهرين

مصطفى حجاج عن أغنية "اعمل الصح": البلد دى إحنا علينا ليها كتير

منذ 3 شهر

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة

منذ 3 شهر

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة

الآن

معشوق العالم.. كيف ساهم مو صلاح في الترويج السياحي لمصر؟

صرف المعاشات بزيادة ملياري جنيه بدءًا من يوليو المقبل

المؤبد لـ32 متهما بـ"محاولة اغتيال السيسى"

«مصر قطعت شوطا في مكافحة الفساد».. رسائل السيسي بالمنتدى الأفريقي

ads
الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

تحالف دعم الشرعية: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها جنوب السعودية

مفاجأة فى تصحيح مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوى

ألبومات الصور

طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الإنجليزية

بيت العز (قصة مصورة)

أحساء الإسكندرية تكثف جهودها لرفع المخلفات "صور"

اعدام 200 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدامى بالدقهلية

رياضة

إيقاف العداء الكينى كيروا بسبب المنشطات

سانى يرفض الكشف عن قراره بشأن الانتقال لبايرن ميونخ

23 لاعبًا في قائمة أنجولا استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019

نجم الساعة

أبدعوا في تشويه الوطن.. حيثيات المؤبد لـ"حسن مالك" ونجله في "ضرب الاقتصاد القومي"

الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

تحالف دعم الشرعية: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها جنوب السعودية

مفاجأة فى تصحيح مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوى

الرئيس نيوز

وهب الله: غداً في جنيف سنرد على إدراجنا ضمن "القائمة السوداء" للعمل الدولي

بالانفوجراف...مجلس الوزراء يبرز الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مصر تدين استهداف مطار "أبها" السعودي من مليشيات الحوثي

وزير الزراعة: استراتيجية مصرية للتعاون مع أفريقيا

كشكول

ضبط حالتي غش في لجان كفر الشيخ الثانوية

10 حالات غش بالمحمول في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة

الإسماعيلية الأزهرية: لا توجد أي شكاوى في "استاتيكا" الثانوي

قطاع الدراسات العليا بألسن عين شمس يعلن الإنتهاء من ميكنة مكتبة الكلية

لطلاب الثانوي.. الإجابة النموذجية لاختبار اللغة الإنجليزية

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

"نساء عصاميات"..كيف جمعت أغنى 80 امرأة في الولايات المتحدة ثرواتهن

سبب غريب يجعلنا نحب الشوكولاتة بغض النظر عن طعمها

جهاز جديد يراقب تعرض الجلد لأشعة مسببة للسرطان

مقالات الرأي
خالد عكاشة

​ أين يقف الدعم المصرى مما يجرى فى السودان؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

عقاقير علاج حب الشباب قد تمنع تصلب الشرايين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎