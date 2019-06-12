البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه عند إغلاق المعاملات

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تباينها لدى إغلاق معاملات اليوم الأربعاء، بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية بين المصريين والعرب والأجانب.



خسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.8 مليار جنيه.



هبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 34. 0 % بما يعادل 48 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 14158، فيما ارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 12. 0 % تعادل 71. 0 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 606.4 نقطة، وسط تراجع فى قيم وأحجام التعاملات مقارنة بالجلسات الثلاث الماضية، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 684.2 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 137.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 17.7 ألف صفقة بيع وشراء.