إيقاف العداء الكينى كيروا بسبب المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الأربعاء، إيقاف عداء سباقات الماراثون الكيني فيليكس كيروا، لمدة تسعة أشهر بسبب استخدام مادة "ستركنين" التي تشكل انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات.



وتستمر عقوبة الإيقاف حتى 14 نوفمبر المقبل، وقد جرى إقصاء كيروا، 23 عاما، من المركز الثاني في ماراثون سنغافورة في التاسع من ديسمبر.



وذكرت وحدة النزاهة أن كيروا "اعترف بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، وتقبل ما تسفر عنه التهمة من عواقب".



تجد الإشارة إلى أن كيروا هو شقيق عداءة سباقات الماراثون، يونيس كيروا، التي أحرزت ميدالية فضية للبحرين في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.



وكانت يونيس كيروا قد أوقفت بشكل مؤقت قبل ثلاثة أسابيع، بعد أن أظهرت تحاليل استخدامها منشط الدم "إي. بي. أو".



وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد أسس وحدة النزاهة في 2017 للمساعدة في مكافحة المنشطات، وذلك ضمن إصلاحات الحوكمة والنزاهة.