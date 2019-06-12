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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:36 م

ضبط حالتى غش فى اللغة الإنجليزية بثانوية كفر الشيخ

ضبط حالتى غش فى اللغة
مصطفى عنز
dostor.org/2664838

رصدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حالتى غش فرديتين في امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، بعدد من اللجان.

حيث ضبط حالة بسماعة بلوتوث في مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي "لغات" في مدينة كفر الشيخ، وحالة أخرى بالمحمول في مدرسة ببلطيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجدير بالذكر أنه يُؤدى نحو 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة امتحانات بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في محافظة كفر الشيخ، منهم 13 طالبًا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين، في 69 لجنة منتشرة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة.

وتشهد اللجان الامتحانية، إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن، للحفاظ على سير عملية الامتحانات، حيث نشرت مديرية أمن كفر الشيخ، الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش بجميع الشوارع المؤدية إلى مدارس الثانوية العامة ولجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة.

فيما تم استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة في تفتيش الطلاب، وتم إغلاق جميع الطرق والممرات المؤدية إلى جميع اللجان، والإبقاء على مدخل واحد يخضع للتفتيش المشدد، لمنع حدوث أي أعمال شغب من قبل الأهالي.

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