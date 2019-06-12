التحقيق في تواجد ولية أمر طالبة ثانوى داخل رئاسة لجنة بالشرقية

أحال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، واقعة وجود ولية أمر أحد طلاب الثانوية العامة، داخل غرفة رئيس اللجنة، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية.



وكان وكيل الإدارة التعلمية بمركز الحسينية، قد أبلغ غرفة العمليات الرئيسية المشرفة على امتحانات الثانوية العامة بديوان عام محافظة الشرقية، قد أبلغ عن وجود ولية أمر بغرفة رئيس لجنة مدرسة التجارية بنات، التابعة لإدارة الحسينية التعليمية، وقد تم إحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم.



يذكر أن طالبات وطلاب الشرقية، يؤدون الامتحانات في 122 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ومجهزة لاستقبال عدد 44 ألف و477 طالبة وطالبة، لأداء امتحانات الدور، ومن المقرر أن تنتهي الامتحاتات يوم الأربعاء الموافق 3-7-2019 في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية".