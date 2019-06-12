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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:29 م

بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن

بعد تمثال توت عنخ
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2664818

تسببت دار مزادات "كريستي" في العاصمة البريطانية لندن، في موجة غضب مصرية عارمة بعد الإعلان عن بيع تمثال نصفي للملك توت عنخ آمون للبيع في المزاد المقرر يوم 3 و4 يوليو المقبل بقيمة تبدأ من 4 مليون جنيه استرليني.

ولا يعد تمثال الملك الصبي "توت عنخ آمون" الوحيد الذي تعرضه كريستي للبيع، حيث تتضمن قائمة المعروضات تابوت خشب مطلي وتمثال قط برونزي، بالإضافة إلى عدد كبير من التحف الفنية القديمة.

ويعرض موقع "دار مزادادت كريستي" قائمة بكافة المعروضات المصرية، والتي لم تقتصر على التمثال النصفي للملك الصبي، حيث من المقرر عرض تحف فرعونية أخرى في العرض، كما تم بيع عدد آخر من الآثار الفرعونية من قبل.

ومن بين القطع الموجودة على الموقع الرسمي لدار مزادادت "كريستي"، وعاء أزرق اللون يعود للأسرة 18 أي المملكة الحديثة في عصر أمنحوتب الثالث خلال الفترة من 1350 وحتى 1388 قبل الميلاد، ويترواح سعره من 30 ألف جنيه استرليني وحتى 50 ألف جنيه استرليني، وتم الحصول عليها من البارون إمباين في فرنسا خلال الفترة من 1852 وحتى 1929.

تمثال خشبي لمركب يضم مجموعة من الجنود ويعود تاريخها خلال الفترة من 2046 وحتى 1749 قبل الميلاد، وتتراوح قيمتها من 60 ألف جنيه استرليني وحتى 80 ألف جنيه استرليني، وهذه القطعة لم تباع بعد.

تمثال حجري أخضر اللون لتميمة الرجل المصري، تعود للفترة من 664 وحتى 332 قبل الميلاد، ويتاروح سعرها من 10 آلاف جنيه استرليني وحتى 15 ألف جنيه استرليني وهو تمثال صغير الحجم يصل ارتفاعه إلى 7 سم فقط.

تمثال توت عنخ آمون على شكل الإله آمون، وهو تمثال نصفي للرأس فقط، يعود للأسرة 18 المملكة الحديثة خلال الفترة من 1323 وحتى 1333 قبل الميلاد، ويعد التمثال نموذج رائع للإله آمون، بتفاصيله المنحوتة بشكل مريح ومذهل وابتسامته الباهتة، فهذا التمثال أنيق، ويصل ارتفاع إلى 28.5 سم، ولم يتم تحديد قيمته بعد إلا أن قيمته الأولية تصل إلى 4 مليون جنيه استرليني.

تمثال من الجرانيت الأحمر لرأس أمنحوتب الثالث يعود للأسرة الـ 18 خلال الفترة من 1353 وحتى 1390 قبل الميلاد، ويتراوح سعره من 700 ألف جنيه استرليني وحتى مليون جنيه استرليني، وتم نحت التمثال بشكل دقيق وخرافي، ويصل ارتفاعه لنحو 24.4 سم، وتم الحصول عليها من مجموعة آر مانجوين في سويسرا خلال ستينيات القرن الماضي.

طاولة من البرونز الخالص، مع قاعدة رخامية وسطح خشبي ويصل ارتفاعها لـ 92 سم وعمقها 107 سم، وتتراوح قيمتها من 70 ألف جنيه استرليني وحتى 100 ألف جنيه استرليني.

تمثال حجري أخضر اللون لأسد غاضب، يترواح سعره من 50 ألف جنيه استرليني وحتى 70 ألف جنيه استرليني، يصل طوله 6.4 سم، ويعود خلال الفترة من 610 قبل الميلاد وحتى 595 قبل الميلاد.

تمثال برونزي يعود للعصور الفرعونية الأخيرة خلال الفترة من 664 وحتى 30 قبل الميلاد، ويتراوح سعره من 8 آلاف جنيه استرليني وحتى 12 ألف جنيه استرليني ويصل ارتفاعه إلى 22.8 سم، وهو جزء من مجموعة ليونارد جويل حصل عليه يوم 29 يوليو عام 1949.

تمثال حجري أخضر اللون يتراوح سعره من 2500 جنيه استرليني وحتى 3500 جنيه استرليني، يصل ارتفاعه إلى 6.6 سم، وتم الحصول عليه من مجموعة جروبي في سوريسرا خلال الفترة من 1920 وحتى 1940، ولم يباع حتى الآن.

تمثال لرجل مصري يعمل ومرتكز على حجر يتراوح سعره من 10 آلاف جنيه استرليني وحتى 15 ألف جنيه استرليني، ويعود لعام 1300 قبل الميلاد ويصل ارتفاعه إلى 6 سم، وتم الحصول عليه من مصر من مجموعة جروبي خلال فترة العشرينيات وحتى أوائل الأربعينيات.

قارورة من الفيروز المصري تعود للملكة الحديثة خلال الفترة من 1292 وحتى 1550 قبل الميلاد، ويتراوح سعرها من 15 ألف جنيه استرليني وحتى 25 ألف جنيه استرليني، ارتفاعه 12.8 سم.

تمثال من الخشب ملون ومزخرف ومحتفظ بزهوته يتراوح سعره من 180 ألف جنيه استرليني وحتى 220 ألف جنميه استرليني، ويعود خلال الفترة من 664 وحتى 525 قبل الميلاد، ويصل طوله لـ 193 سم، ويعود للأسرة الـ 26، وتم الحصول عليه من جاليري فيليب دودير فرنسا خلال شهر مايو من عام 1968.

وتمتلك الدار عدد آخر من التحف الفرعونية القديمة الأصلية والتي اعتادت الدار على كتابة تواريخ الحصول عليها دون إثبات ملكيتها لها بأي أوراق رسمية.

بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
بعد تمثال "توت عنخ أمون".. تفاصيل قائمة أبرز الآثار المصرية المعروضة للبيع فى دار"كريستي" بلندن
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