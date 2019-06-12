تأكيدًا لـ"الدستور".. الرقابة المالية توافق على "الشورت سيلنج"

تأكيدًا لما نشرته "الدستور" الأسبوع الماضى حول قرب انتهاء أطراف سوق المال والمتمثلة فى هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة من تفعيل آلية "الشورت سيلينج"، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ قليل، أنه في إطار جهود الهيئة لتفعيل منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة بـ"الشورت سيلنج" بهدف رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 684 لسنة 2109 بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.



ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبًا، وتقضى تلك الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققًا بذلك أرباحًا من فوارق أسعار البيع والشراء.



والجدير بالذكر أنه سبق وأصدر رئيس هيئة الرقابة المالية، في فبراير الماضى، قرارًا تنظيميًا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية، وعلى أن تعد وتجهز كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.