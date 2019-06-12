طلاب ثانوية كفر الشيخ: "أسئلة الإنجليزي طويلة وتحتاج إلى وقت إضافى"

تباينت ردود الأفعال بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حول مدى صعوبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والتي جاء مجملها في أن الامتحان كانت أسئلته طويلة، وكانت تحتاج إلى وقت إضافى للإجابة عليها.



وقال شريف محمد، طالب بالثانوية العامة، إن امتحان مادة اللغة الإنجليزية كانت أسئلته طويلة للغاية، وكانت تحتاج إلى وقت إضافى، خصوصًا فى حل سؤال "البراجراف" والذي أخذ وقتًا طويلًا للانتهاء منه.



وأكد محمد عاطف، طالب بالثانوية العامة، أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وكانت هناك بعض الأسئلة قائمة على الفهم وليس الحفظ، لافتًا إلى أنه استطاع أن يجيب على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت بـ15 دقيقة.



وأوضحت تقى جمال، طالبة بالثانوية العامة، أن هناك بعض الأسئلة كانت معقدة ومنها أسئلة "القصة، والبرجراف، والترجمة"، وكانت تحتاج إلى وقت طويل للإجابة عليها، مشيرة إلى أنها استطاعت حل معظم الأسئلة لكنها لم تستطع الإجابة عن جميعها هى وبعض زميلاتها.



الجدير بالذكر أنه يُؤدى نحو 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى فى محافظة كفر الشيخ، منهم 13 طالبًا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين، فى 69 لجنة منتشرة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة.



وتشهد اللجان الامتحانية إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن، للحفاظ على سير عملية الامتحانات، حيث نشرت مديرية أمن كفر الشيخ الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش بجميع الشوارع المؤدية إلى مدارس الثانوية العامة ولجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة.



فيما تم استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة فى تفتيش الطلاب، وتم إغلاق جميع الطرق والممرات المؤدية إلى جميع اللجان، والإبقاء على مدخل واحد يخضع للتفتيش المشدد، لمنع حدوث أى أعمال شغب من قبل الأهالى.

