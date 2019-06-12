"رياضة النواب" تزور نادي التنمية سبورت بالسيدة زينب

زار الوفد البرلماني الذي يترأسه المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، نادي التنمية سبورت بمنطقة السيدة زينب، وذلك على هامش الجولة التي يستهلها الوفد للملاعب المستضيفة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019.



وتفقد "رشاد"، والوفد المرافق له، المنشآت الرياضية وقاعات الأفراح بالنادي والملاعب، واستمعوا للمسئولين عن خطة العمل والمعوقات والاحتياجات اللازمة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والرياضية.



وكلف "رشاد"، أعضاء أمانة لجنة الشباب والرياضة، بكتابة تقرير مفصل عن حقيقة الأوضاع بالنادي والاحتياجات اللازمة للعمل على سرعة توفيرها.



ويضم الوفد كلًا من المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، وعماد سعد حمودة والدكتور محمود حسين وكيلي لجنة الشباب، وياسر سلومة أمين سر اللجنة، وماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الإفريقية، ومجدى بيومي عضو لجنة السياحة، ومحمد أحمد زايد عضو لجنة الشباب.