23 لاعبًا في قائمة أنجولا استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019

أعلن الصربي سردجان فاسيليفيتش، المدير الفني للمنتخب الأنجولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية لمنتخب أنجولا، في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.



ويوجد في قائمة منتخب أنجولا 23 لاعبًا، على رأسهم جيرالدو دا كوستا، لاعب النادي الأهلي، والمنضم للمارد الأحمر في الانتقالات الشتوية الماضية.



وضمت القائمة كلًا من: حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – لاندو مافنجا (إنتركلوب الأنجولي) – كريستوفاو سيماو (هويلا الأنجولي)، وفي خط الدفاع: أيدي أفونسو (بترو دي لواندا الأنجولي) – ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – باتاو جوناثام (ريو أفي البرتغالي) – باستوس (لاتسيو الإيطالي) – برونو جاسبر (سبورتينج لشبونة البرتغالي).



وفي خط الوسط: هيرينلسون دو كارمو (بترو دي لواندا الأنجولي) – مانويل كافومانا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – جوزيه ماكاسيا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – ستيلفاو دا كروز (دوديلانج اللوكسمبورجي).



وفي خط الهجوم: كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – دياسوناما بونجا (برافوس دو ماكويس الأنجولي) – جاكينتو دالا (ريو أفي) – ماتيوس جاليانو (بوافيستا البرتغالي) – ألفريدو روبيرو (أنطاليا سبور التركي) – دجالما كامبوس (ألانيا سبور التركي) – جيرالدو (الأهلي المصري) – ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا البرتغالي) – جيريمي بيلا (ألباسيتي الإسباني).



ويلعب منتخب أنجولا في المجموعة الخامسة بجوار منتخبات تونس ومالي وموريتانيا، ويبدأ المنتخب الأنجولي مبارياته أمام تونس يوم 24 يونيو باستاد الإسماعيلية.