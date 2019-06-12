التموين: مطاحن شمال القاهرة تورد الأقماح المحلية لصالح الجيزة

قال المحاسب نعماني نصر مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون هيئة السلع التموينية، إن استلام محافظة الجيزة للأقماح المحلية من محافظات مجاورة هو لتعزيز الأرصدة الاحتياطية لديها من الأقماح وتوفير الاحتياجات لإنتاج الدقيق استخراج 82% من خلال المطاحن وتوزيعه على المخابز البلدية بغرض إنتاج الخبز المدعوم فئة الـ5 قروش على أصحاب البطاقات التموينية.



وأوضح "نصر" في تصريح لـ"الدستور"، إن محافظة الجيزة تحتل المركز الرابع على مستوى الجمهورية توريدا وتسويقا للأقماح المحلية، لتقترب من توريد 201 ألف و678 طنا من خلال مطاحن شمال القاهرة لافتا الى أن محافظة الشرقية تحتل المركز الأول انتاجا وتوريدا وتليها محافظة المنيا وتحتل المركز الثاني وتليها محافظة البحيرة في المركز الثالث والجيزة المركز الرابع علي مستوي الجمهورية.



وقال إن الجهات المسوقة للأقماح مستمرة في استلام الأقماح حتى منتصف يوليو المقبل.