غدًا.. قوافل وندوات توعوية بالمنيا ضمن اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث

ينظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة غدًا الخميس، برعاية المحافظ قاسم حسين، عددا من الفعاليات بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق 14 يونيو من كل عام.



وقال محافظ المنيا - في بيان اليوم الأربعاء- إن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، يطلقان حملة توعوية بعنوان (شهر بدور) بجميع محافظات الجمهورية تمتد على مدار شهر كامل حتى 14 يوليو المقبل.



ووجه المحافظ بتقديم كل سبل الدعم والمساندة للمرأة لدورها الفعال والإيجابي في خدمة أسرتها ومجتمعها المحلي، موضحا أن هذه الأنشطة تأتي بالتزامن مع حرص القيادة السياسية على الاهتمام بقضايا المرأة المصرية وسعيها الدائم لحصولها على كامل حقوقها وتحقيق تمكين اقتصادي وسياسي لها باعتبار أن المرأة من أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها خطط التنمية الشاملة بالمجتمع.