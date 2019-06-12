القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
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الكرازة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:22 م

البابا تواضروس يشيد ببرنامج ايجي جيت لعرض مسار العائلة المقدسة

البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
dostor.org/2664800

كشفت مصادر كنسية مُطلعة إنه شاركت شركة "إيجي جيت" بوابة مصر الرقمية إحدى شركات صندوق "تحيا مصر"، بالحضور في الاجتماع السنوى لأساقفة الكنيسة القبطية بكنائس المهجر، بناء على دعوة من البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقدمت الشركة عرضًا للبرنامج الفريد الذي أعدته الشركة لإحياء مسار العائلة المقدسة وفقًا لأحدث تقنيات العالم الافتراضي، حيث يقوم البرنامج على أن يشاهد الزوار جميع نقاط مسار العائلة المقدسة وليتجولوا داخل جميع الأديرة والكنائس باستخدام تفنيات الواقع الأفتراضي ولا سيما أن تلك الأماكن تم تصويرها بخاصية الـ"VR".

وناشد البابا تواضروس الثاني، في تصريحات صحفية له، أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببلاد المهجر، دعم الشركة فيما تقدمه للكنيسة المصرية والوطن الغالي، من خلال الترويج للمسار بايبارشياتهم والعرض الجديد.

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