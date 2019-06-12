محافظ الشرقية يُتابع أعمال فرد وتسويه القمامة بالمدفن الصحي بالخطارة



تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال فرد وتسوية القمامة بالمدفن الصحي بالخطارة وتحديدًا بالخلية الجديدة، لاستيعاب كميات القمامة والمخلفات الصلبة الناتجة من النقط الوسيطة والمقالب العشوائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولتحسين منظومة النظافة.



وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قام بتفقد المدفن الصحي بمنطقة الخطارة بمركز فاقوس والذي يتم فيه التخلص الآمن من القمامة بعد نقلها من النقط الوسيطة والمقالب العشوائية للمدفن الصحي.



واستمع المحافظ من فخري عبدالعزيز مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة لشرح تفصيلي عن آلية العمل بالمدفن الصحي والمقام على مساحة 20 فدان ويتكون من خليتين "قديمة وجديدة" حيث يتم إعادة تصليح وتهيئة القمامة على شبكة الصرف ليتم شفط المياه عن طريق مضخه تمهيدًا لرفعها إلى الأحواض لتبخيرها حتى لا يحدث احتراق أو اشتعال ذاتي، كما تم مناقشة بحث إمكانية ربط الخليتين ببعضهما عن طريق طبقات بلاستيك لمنع ترشيح المياه لسطح الأرض وفقًا للاشتراطات البيئية.



كما قام المحافظ بمتابعة أعمال رفع القمامة من النقطة الوسيطة بأرض الفدان بمدينة منيا القمح تمهيدًا لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة بمعرفة رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع إدارتي البيئة والنظافة بالديوان العام، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع 300 طن قمامة ومخلفات بناء من المقلب باستخدام معدات ولوادر المركز ويأتي هذا تنفيذًا لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة والبدء في إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة.