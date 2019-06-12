القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
محافظات
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:21 م

محافظ الشرقية يُتابع أعمال فرد وتسويه القمامة بالمدفن الصحي بالخطارة

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
dostor.org/2664798


تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال فرد وتسوية القمامة بالمدفن الصحي بالخطارة وتحديدًا بالخلية الجديدة، لاستيعاب كميات القمامة والمخلفات الصلبة الناتجة من النقط الوسيطة والمقالب العشوائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولتحسين منظومة النظافة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قام بتفقد المدفن الصحي بمنطقة الخطارة بمركز فاقوس والذي يتم فيه التخلص الآمن من القمامة بعد نقلها من النقط الوسيطة والمقالب العشوائية للمدفن الصحي.

واستمع المحافظ من فخري عبدالعزيز مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة لشرح تفصيلي عن آلية العمل بالمدفن الصحي والمقام على مساحة 20 فدان ويتكون من خليتين "قديمة وجديدة" حيث يتم إعادة تصليح وتهيئة القمامة على شبكة الصرف ليتم شفط المياه عن طريق مضخه تمهيدًا لرفعها إلى الأحواض لتبخيرها حتى لا يحدث احتراق أو اشتعال ذاتي، كما تم مناقشة بحث إمكانية ربط الخليتين ببعضهما عن طريق طبقات بلاستيك لمنع ترشيح المياه لسطح الأرض وفقًا للاشتراطات البيئية.

كما قام المحافظ بمتابعة أعمال رفع القمامة من النقطة الوسيطة بأرض الفدان بمدينة منيا القمح تمهيدًا لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة بمعرفة رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع إدارتي البيئة والنظافة بالديوان العام، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع 300 طن قمامة ومخلفات بناء من المقلب باستخدام معدات ولوادر المركز ويأتي هذا تنفيذًا لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة والبدء في إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة.

اقرأ أيضًا
منذ 3 شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

الآن

معشوق العالم.. كيف ساهم مو صلاح في الترويج السياحي لمصر؟

صرف المعاشات بزيادة ملياري جنيه بدءًا من يوليو المقبل

المؤبد لـ32 متهما بـ"محاولة اغتيال السيسى"

«مصر قطعت شوطا في مكافحة الفساد».. رسائل السيسي بالمنتدى الأفريقي

ads
الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

تحالف دعم الشرعية: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها جنوب السعودية

المؤبد لـ32 متهما بـ"محاولة اغتيال السيسى"

ألبومات الصور

طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الإنجليزية

بيت العز (قصة مصورة)

أحساء الإسكندرية تكثف جهودها لرفع المخلفات "صور"

اعدام 200 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدامى بالدقهلية

رياضة

إيقاف العداء الكينى كيروا بسبب المنشطات

سانى يرفض الكشف عن قراره بشأن الانتقال لبايرن ميونخ

23 لاعبًا في قائمة أنجولا استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019

نجم الساعة

أبدعوا في تشويه الوطن.. حيثيات المؤبد لـ"حسن مالك" ونجله في "ضرب الاقتصاد القومي"

الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

تحالف دعم الشرعية: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها جنوب السعودية

المؤبد لـ32 متهما بـ"محاولة اغتيال السيسى"

الرئيس نيوز

وهب الله: غداً في جنيف سنرد على إدراجنا ضمن "القائمة السوداء" للعمل الدولي

بالانفوجراف...مجلس الوزراء يبرز الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مصر تدين استهداف مطار "أبها" السعودي من مليشيات الحوثي

وزير الزراعة: استراتيجية مصرية للتعاون مع أفريقيا

كشكول

ضبط حالتي غش في لجان كفر الشيخ الثانوية

10 حالات غش بالمحمول في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة

الإسماعيلية الأزهرية: لا توجد أي شكاوى في "استاتيكا" الثانوي

قطاع الدراسات العليا بألسن عين شمس يعلن الإنتهاء من ميكنة مكتبة الكلية

لطلاب الثانوي.. الإجابة النموذجية لاختبار اللغة الإنجليزية

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

"نساء عصاميات"..كيف جمعت أغنى 80 امرأة في الولايات المتحدة ثرواتهن

سبب غريب يجعلنا نحب الشوكولاتة بغض النظر عن طعمها

جهاز جديد يراقب تعرض الجلد لأشعة مسببة للسرطان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

عقاقير علاج حب الشباب قد تمنع تصلب الشرايين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎