عشرات الآلاف من الأشخاص يتضررون من الفيضانات فى وسط إندونيسيا

أدت الأمطار الغزيرة في مناطق بوسط إندونيسيا أوائل الشهر الجاري، إلى فيضانات وانهيارات أرضية خطيرة، تضرر منها عشرات الآلاف من الأشخاص، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الأربعاء.



وذكرت الوكالة الوطنية لتخفيف آثار الكوارث أن الأمطار الغزيرة في أقاليم سولاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية وسولاويسي الوسطى وكاليمانتان الشرقية غمرت المباني بالمياه وجرفتها من أماكنها، وغمرت المياه مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية.



وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة، في بيان، إن: "الفيضانات لم تسفر عن حالات وفاة، لكن الكارثة في منطقة كوناوي الشمالية بإقليم سولاويسي الجنوبية الشرقية أدت إلى نزوح 5703 أشخاص في 42 قرية بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان مياه ثلاثة أنهار في المنطقة".



وفي كوتاي كيرتانيجارا، وهي منطقة في إقليم كاليمانتان الشرقية، تضرر 16385 شخصا في نهاية الأسبوع.





وفي سولاويسي الجنوبية، تضرر أكثر من 5000 شخص من الفيضانات.



ولم تصدر السلطات الإندونيسية بعد تقديرا للأضرار الاقتصادية.



وقال موليونو برابوو، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية، إنه يتوقع أن يستمر الطقس القاسي في المنطقة لعدة أيام.