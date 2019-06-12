بالفيديو.. أول ظهور للصربي يوفيتش بقميص ريال مدريد

ارتدى النجم الصربى لوكا يوفيتش للمرة الأولى قميص ناديه الجديد ريال مدريد الإسباني، خلال حفل تقديمه لاعبا جديدا فى الفريق الملكى، فى حضور عدد كبير من قبل جماهير النادى، التى حرصت على التواجد، لمشاهدة نجمها الجديد.



وامتلأ ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل نادى ريال مدريد بعدد كبير من جماهيره والتى وصلت إلى 40 ألف متفرج، لمشاهدة نجم الفريق الجديد لوكا يوفيتش، القادم من صفوف نادى إينتراخت فرانكفورت الألمانى، لتعزيز هجوم الفريق فى الموسم المقبل.



وحرص النجم الصربى صاحب الـ21 عاما، على التقاط الصور مع الجماهير المتواجدة فى معقل المرنجى، كما داعب يوفيتش الكرة أمام الجماهير، لإظهار بعض من مهاراته على المستطيل الأخضر.



وكان يوفيتش قد اجتاز الفحوصات الطبية فى ريال مدريد صباح اليوم بنجاح، بعد وصوله إلى مدريد العاصمة الإسبانية، مساء أمس الثلاثاء، بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى تصفيات يورو 2020.



ونجح ريال مدريد فى ضم المهاجم الصربى لوكا يوفيتش، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية قادما من نادى إينتراخت فرانكفورت الألمانى، فى صفقة كلفت خزينة النادى الملكى ما يقارب الـ60 مليون يورو.







