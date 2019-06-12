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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:17 م

مصرع 13 شخصًا وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بطرة

مصرع 13 شخصًا وإصابة
هدير مصطفي
dostor.org/2664786

استقبل مستشفى حلوان العام 13 شخصًا لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بطريق أوتوستراد المعادي.

شهد طريق الأوتوستراد حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري طرة في حلوان، فلقي 13 شخصًا مصرعهم، وأصيب 8 آخرون.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر رئيس المباحث، ورجال الحماية المدنية والإدارة العامة للمرور لمعاينة موقع الحادث ورفع حطام السيارات لتسيير حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطرة بوقوع حادث تصادم أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتبين تصادم 3 سيارات ووفاة 13 راكبًا وإصابة 8 آخرين، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

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