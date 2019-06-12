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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:17 م

ضبط 7 طلاب تداولوا امتحان اللغة الإنجليزية عبر "واتس آب"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدي
dostor.org/2664783

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 7 طلاب سربوا امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتداولوه عبر تطبيق "واتس آب" لطلاب الثانوية العامة.

رصدت المتابعة اضطلاع عدد من طلاب المدارس بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية وسوهاج وأسيوط والمنوفية، بنشر عدد من كراسات الأسئلة والإجابات الخاصة بامتحان مادة اللغة الإنجليزية عبر تطبيق "الواتس آب" بالهواتف المحمولة الخاصة بهم.

على الفور تم التعامل فنيًا مع الصفحات المتداولة وتحديد القائمين عليها، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط 7 طلاب داخل مقار اللجان وبحوزتهم الهواتف المستخدمة في نشر الأسئلة والإجابات.

تم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب والمشرفين على المدارس لتقاعسهم بعدم منعهم الطلاب من استخدام الهواتف داخل لجان الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة.

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