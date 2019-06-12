27 يونيو.. بدء صرف الكوبون النقدي لحملة أسهم "العبور"

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة، إن نهاية الحق في توزيع كوبون شركة العبور للاستثمار العقاري، لمشترى السهم بنهاية جلسة يوم الإثنين الموافق 24 يونيو الجاري.



وأوضحت البورصة في إفصاحها، منذ قليل، أنه تقرر توزيع كوبون العبور للاستثمار رقم (13) بواقع 30 قرشًا جنيه للسهم الواحد، بدءًا من يوم 27 يونيو الجاري.



وكانت الجمعية العامة العادية للشركة وافقت في مايو الماضي، على توزيع 30 قرشًا لكل سهم عن أرباح العام الماضي.



يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 280.3 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضيين، مقابل 1.96 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 14.9 مليون جنيه بنهاية مارس.



وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها خلال الثلاثة أشهر إلى زيادة التكاليف في هذه الفترة مقارنة بالمبيعات.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 2.96 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 1.87 مليون جنيه في العام الماضي.



وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى زيادة المبيعات خلال الفترة للوحدات الإدارية بالسنتر التجاري بالعبور وكذلك بعض الوحدات السكنية.