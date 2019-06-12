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رياضة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:15 م

ناميبيا تضم نيامبي مدافع بلاكبيرن لتشكيلة كأس الأمم الأفريقية

المدرب ريكاردو مانيتي
المدرب ريكاردو مانيتي
وكالات
dostor.org/2664780

استعانت ناميبيا بالمدافع رايان نيامبي لاعب بلاكبيرن روفرز وضمت أيضا مانفريد شتارك من ألمانيا بعد غياب ست سنوات مع الإعلان عن التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر هذا الشهر.

واختار المدرب ريكاردو مانيتي تشكيلته النهائية بعد الفوز على غانا في مباراة ودية في دبي هذا الأسبوع.

وخاض نيامبي، الذي انتقل إلى إنجلترا وعمره تسع سنوات، مباراته الدولية الأولى خلال الفوز 1-صفر على غانا.

وجاء شتارك من الجالية الألمانية الصغيرة في ناميبيا وانتقل إلى ألمانيا منذ 15 عاما بعدما تلقى فرصة للاختبار في فريق هانزا روستوك بدوري الدرجة الثالثة الألماني.

وخاض شتارك ثلاث مباريات دولية في 2012 و2013 لكن عندما استدعاه مانيتي في مباراته الأولى بعد توليه المسؤولية رفض اللاعب الحضور ورفض عدة محاولات تالية أيضا.

لكن مانيتي قال إنه حدث تواصل بينهما منذ ذلك الحين وتم حل بعض الخلافات.

وتشارك ناميبيا في كأس الأمم للمرة الثالثة وستلعب في المجموعة الرابعة القوية مع ساحل العاج والمغرب وجنوب أفريقيا.


وجاءت تشكيلة ناميبيا على النحو التالي: حراس مرمى: لويدت كازابوا وماكس مبايفا وراتاندا مبازوفارا.

مدافعون: تشارلز هامبيرا وريان هاناموب ودنزيل هوسيب ولاري هورايب وإيفان كامبيريبا ورايان نيامبي.

لاعبو الوسط: دينامو فريدريكس وأنانياس جبهارتدت وديون هوتو وأبسالوم ليمبوندي وجوسلين كاماتوكا ورونالد كيتجيجيري ومارسيل باباما وويلي ستيفانوس وبيتروس شيتيمبي.

مهاجمون: إيزاسكار جوريراب وإيتامونوا كيمويني وبيتر شالوليل وبنسون شيلونجو ومانفريد شتارك.

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