"صحة البرلمان" توافق مبدئيًا على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، المقدم من الحكومة.



وكانت نقابة الصيادلة أبدت تحفظات على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والمقدم من الحكومة لمجلس النواب والمحال للجنة.



وتتحفظ النقابة على عدد من المواد بمشروع القانون خصوصًا فيما يتعلق باختصاصات هيئات الدواء الثلاثة المسئولة عن إدارة الدواء طبقًا للتشريع الجديد، مؤكدة أن التشريع لم يحافظ على استقلالية الهيئات الثلاثة خصوصًا الهيئة الوقابية، في ظل الهيمنة الموجدة من المجلس الأعلى للدواء، كما لم يذكر القانون الهيئات التي يجب توافرها في رئيس المجلس الأعلى للدواء، كما لم يتطرق لكافة الوسائل الرقايية باعتباره قانون عالمي وليس محليًا.



وطالبت النقابة بأن يكون رئيس الهيئة الرقابية الموجودة بالقانون صيدليا، كما أكدت أن وضع مواصفات قياسية معينة لمستحضرات الدواء من جانب هيئة الدواء غير منطقي، ويجب الاحتكام إلى المعايير الدولية في هذا الأمر، لكي يتم الاعتراف بهيئة الدواء المصرية عالميا.