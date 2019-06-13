اليوم.. انطلاق النسخة الـ6 من المنتدى العالمى للنيكوتين فى بولندا

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات الدورة السادسة للمنتدى العالمي للنيكوتين في العاصمة البولندية وارسو، والتي تستمر على مدار 3 أيام، بمشاركة المئات من العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الطب والصحة العامة وتصنيع التبغ من كافة أرجاء العالم، بالإضافة لعدد كبير من البرلمانيين والأكاديميين وممثلي الشركات الرائدة في صناعة التبغ وجمعيات حماية المستهلك على مستوى العالم.



ويعد المنتدى العالمي للنيكوتين المؤتمر العالمي الوحيد الذي يجمع كل الأطراف المعنية بمسألة النيكوتين على مستوى العالم لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، كما يركز المنتدى علي دور منتجات النيكوتين ذات احتماليّة تخفيض الضرر والتي تساعد في الإقلاع عن التدخين، مثل منتجات تسخين التبغ بدلًا من حرقه.



ويهدف المنتدى في نسخته السادسة التي تقام تحت عنوان "حان الوقت للحديث عن النيكوتين" إلى تقديم فرصة جيدة للاطلاع على أحدث طرق وأساليب خفض مخاطر التدخين عن طريق الالتزام بمعايير الصحة العامة من خلال عدد كبير من الجلسات النقاشية والندوات المتخصصة التي تبحث في عدد من القضايا منها خلق بدائل مُرضية للمدخنين البالغين مع مستويات أقلّ من الضرر - تمكين المستهلكين من قياس الاستهلاك الشخصي للنيكوتين والسيطرة عليه - مستقبل صناعة السجائر الإلكترونية - دمج برامج الحد من أضرار التبغ في ممارسة الرعاية الصحية اليومية.