كريم خطاب: ملاعب أمم إفريقيا ستبهر الجميع.. وستاد القاهرة أصبح عالميًا (فيديو)

استعرض الإعلامي كريم خطاب، التجهيزات النهائية للاستادات المستضيفة لبطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق يوم 21 يونيو، في القاهرة.

وقال "خطاب"، خلال برنامجه "ستاد إفريقيا"، المُذاع على فضائية "أون سبورت"، إنه زار ستاد القاهرة، وانبهر باستعدادات الدولة لبطولة الأمم الإفريقية، مضيفًا: "ستاد القاهرة من أحلى الاستادات الموجودة إللى ممكن المشجع يدخلها في حياته، لأنه عمرنا في حياتنا في تاريخ مصر ما وصلنا للمرحلة دي من الإبهار في ستاد كرة قدم".

وأضاف "خطاب"، أن الملاعب شيء عظيم، لافتًا إلى إجراء خبراء أجانب لاختبارات "نجيلة" الملاعب، إضافة إلى غرف تغيير الملابس، التي تضاهى ملاعب كثيرة في العالم، والمقصورة الخاصة بالجمهور والصحفيين، مؤكدًا أن ستاد القاهرة ملعب عالمي.

وأشار إلى أن مدخل الاستاد تجاه صلاح سالم تم تغييره بالكامل ليكون واجهة مشرفة لمصر، لافتًا إلى أن ملاعب البطولة أصبحت جاهزة من جميع الجوانب، مشددًا على أهمية الحفاظ على الملاعب من قبل المشجعين الذي يحرصون على مشاهدة المبارايات.

وأكد "خطاب"، أن هناك تشديدات أمنية قوية بجميع ملاعب البطولة، موضحًا أن الأمور مختلفة تمامًا، وأنه ليس هناك أي احتكاك بشري في الدخول للملعب، مشيرًا إلى وجود كاميرات مراقبة في كل مكان بالملاعب، متابعًا: "من حقنا نستمتع بالمنشآت العامة وكمان نحافظ عليها".