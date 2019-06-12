الإحصاء يرصد أهم 7 سلع ارتفعت صادراتها

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، أهم السلع التي ارتفعت صادراتها، رغم تراجع القيمة الإجمالية للصادرات إلى 2.5 مليار دولار مارس 2019، مقابل 2.6 مليار دولار من الشهر نفسه من 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%، وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها في الآتي:



- بلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول 201.6 مليون دولار في مارس 2019 مقابل 66.9 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 201.5%.



- ارتفعت قيمة الصادرات من أسمدة إلي 92.1 مليون دولار في مارس 2019 مقابل 89.7 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.



- كما ارتفعت قيمة الصادرات من منتجات ألبان لـ 29.4 مليون دولار خلال شهر مارس 2019 مقابل 28.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.



- وسجلت قيمة الصادرات من صابون ومحضرات تنظيف 26.6 مليون دولار خلال شهر مارس 2019، مقابل 26.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.



- بلغت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد 25.6 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي مقابل 22.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%.



- كما سجلت الصادرات من بصل طازج ارتفاعًا إلي 25.6 مليون دولار خلال شهر مارس 2019 مقابل 7.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 249.2%.



- وبلغت قيمة الصادرات من مستحضرات عطور وتجميل 14.9 مليون دولار خلال شهر مارس 2019 مقابل 11 مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 35.4%.