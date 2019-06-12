"أمم أفريقيا 2019".. رهان مصر الذي سيبهر العالم

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن مصر قادرة على تنظيم البطولات الرياضية الكبرى على مستوى عالٍ، بشرط أن تتواجد لدينا ثقافة تنظيم هذه البطولات الكبرى.

وأوضح "شوبير"، في برنامجه "super time"، المُذاع على فضائية "time sport"، أن تنظيم بطولة الأمم الإفريقية ليست أمرًا سهلًا، ويزيد من صعوبة التنظيم الحالي أن تكليف مصر بالتنظيم جاء قبل انطلاق البطولة بشهور قليلة، وتخللها شهر رمضان.

وتابع أن بطولة أمم افريقيا 2019، ستشهد لأول مرة منافسة 24 منتخبًا على 6 ستادات، بالإضافة على ملاعب التدريب، وتجهيز فنادق على أعلى مستوى، وهو ما يؤكد أن تنظيم هذه البطولة خلال فترة من 5 إلى 6 أشهر هو أمر يحتاج إلى معجزة.

وواصل "شوبير": "لكن مع المصري مفيش مستحيل، وكل المصريين انتفضوا، وتعبوا وبذلوا الجهد، لكي يتم تنظيم هذه البطولة بشكل يشرف مصر".

ولفت إلى أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحظى باهتمام واسع من الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس عقد أكثر من مرة اجتماعات مع رئيس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ للوقوف على آخر تطورات تنظيم البطولة بشكل مشرف لمصر.

واستطرد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع التجهيزات الأمنية، والخدمات الصحية المتوفرة، والتغيطة الإعلامية للبطولة، والبث التليفزيوني للبطولة، وتطوير المنشآت السياحية.

وأشار إلى أنه يمكن أن نقول لكل العالم أن مصر ستبهركم بتنظيم بطولة أمم أفريقيا، وهذا رهان، وسنربحه بإذن الله.