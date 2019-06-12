محافظ المنيا يشُرف على حملة لإزالة ورفع الإشغالات والمخالفات بشوارع المدينة

شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات على المرافق العامة بعدد من شوارع مدينة المنيا، نفذتها إدارة شرطة المرافق بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا، رافقه خلالها محمد سيد رئيس المدينة.



شدد المحافظ على استمرار إزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع، سواء من أصحاب المحلات أو الباعة الجائلين، تسهيلا لحركة المرور مع تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه المحافظ بإزالة جميع اللافتات أعلي أعمدة الكهرباء، وإزالة الأكشاك غير المرخصة.



وجه المحافظ بضرورة تكثيف أعمال النظافة، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنطقة ومتابعة أعمال الرصف والتطوير واستكمال مشروعات الخدمات بها وتذليل كل العقبات أمام تنفيذها في توقيتاتها المحددة وتفعيل المشاركة المجتمعية.

