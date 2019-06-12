جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتى بشرط

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وضع المدرب الإسبانى لنادى مانشستر سيتي بيب جوارديولا، شرطا واحدا، للرحيل عن تدريب السيتي فى الفترة المقبلة، والذى قضى 3 مواسم مع الفريق حتى الآن.



وفقا لصحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، فإن بيب جوارديولا يخطط للرحيل عن تدريب مانشستر سيتي، فى حال نجاحه الموسم المقبل، التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا، وهو اللقب الذى ينقصه مع السيتي، منذ توليه مسئولية الفريق قبل 3 أعوام.



وأضافت الصحيفة أن المدرب الإسبانى يرغب فى تتويج مشواره مع مانشستر سيتي الموسم المقبل، بحصد لقب دورى أبطال أوروبا، بعد نجاحه فى قيادة الفريق، للفوز بجمع الألقاب هذا الموسم على المستوى المحلى.



وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المدرب الإسبانى تدريب السيتي، يعد خبرا مزعجا لدانييل ليفى رئيس نادى توتنهام، خاصة أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، مدرب السبيرز، سيكون المرشح الأول لخلافة جوارديولا.



ونجح جوارديولا فى تحقيق الثلاثية المحلية مع مانشستر سيتي، من خلال حصد لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثانى على التوالى، ونفس الأمر لكأس الرابطة الإنجليزية، كما توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.