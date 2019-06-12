عضو "تنسيقية الأحزاب": الرئيس حريص على معالجة مشكلات وقضايا دول أفريقيا

قال محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأمين الشباب بحزب الحركة الوطنية، إن المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على معالجة كافة المشكلات وطرح كافة القضايا مع دول القارة الإفريقية.



وأشار "عزمي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تكرار مثل هذه المنتديات والملتقيات ذات الصبغة الدولية تؤكد على رؤية القيادة المصرية برئاسة السيسي على أن الحوار المباشر بين مصر ودول القارة هو أفضل وسيلة من أجل إيجاد حلول للمشكلات والأزمات التي تواجه المجتمع والدولة والمنطقة العربية والإفريقية بشكل عام.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي نجح في توطيد العلاقات مع دول القارة الإفريقية، خاصة بعد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، فضلًا عن أن العمق الإفريقي لمصر نابع من الاهتمام الذي ولاه السيسي للقارة وحرصه على التواصل الدائم بين قيادات الدول وشبابها، وكل الفئات الموجودة بها، فالعلاقات المصرية الإفريقية موصولة بكثير من الود والاحترام.