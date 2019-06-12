صرف المعاشات بزيادة ملياري جنيه بدء من يوليو المقبل

قال رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي، محمود سعودي، إنه سيتم صرف زيادة المعاشات، بدء من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك بعد إقرار مجلس النواب للزيادة واعتمادها، ستكون بحد أدنى 150 جنيه وحد أقصى 832،5 جنيه.



وأضاف سعودي، أن 9.6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين والمستفيدين، سيصرفون معاشات شهرية بقيمة 15،5 مليار جنيه شهريا بعد زيادتها، مؤكدا أن الزيادة فى حدود ملياري جنيه شهريا، و28 مليار سنويا.



وأكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن المعاشات ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة المعاشات خلال العام المالي 20102011 حتى نهاية يونيو 2011 إلى 54.8 مليار جنبه لعدد 8.133 مليون مستفيد، وخلال عام 2011 2012 كانت تبلغ قيمة المعاشات 57 مليار جنيه لعدد 8.292 مليون مستفيد.



وأضاف التقرير، أنه فى عام 2012 - 2013 كانت تبلغ قيمة المعاشات 71.8 مليار جنيه لعدد 8.469 مليون مستفيد وخلال عام 20132014 بلغت قيمة المعاشات 86.5 مليار جنيه لعدد 8.693 مليون مستفيد، وفى عام 20142015 بلغت قيمة المعاشات 103.1 مليار جنيه لعدد 8.820 مليون مستفيد.



أما فى عام 20152016 بلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه لعدد 9.164 مليون مستفيد وخلال عام 20162017 بلغت قيمة المعاشات سنويا 132.8 مليار جنيه لعدد 9.400 مليون مستفيد وخلال عام 20172018 بلغت قيمة المعاشات 157.4 مليار جنيه لعدد 9.5 مليون مستفيد.