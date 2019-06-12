"العليمي" يعد مشروع قانون لمجلس الشيوخ

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن البرلمان سيبدأ في إعداد القانون، بجانب تعديل قانون مجلس النواب، الانعقاد المقبل.



وأوضح "العليمي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون سيشتمل على طريقة النظام الانتخابي، وهل نظام الانتخاب سيكون بالقائمة أو فرديا، وتحديد اختصاصات المجلس بشكل أوضح، لافتا إلى أن الدستور وضع بعض الصلاحيات للمجلس، ولكن ليس بشكل دقيق، فمهمة القانون التحديد الدقيق.



ولفت "العليمي"، إلى أن القانون سينص على الحظر بين عضوية مجلسي الشيوخ والنواب في وقت واحد، وكذلك تحديد حالات سقوط العضوية، وتنظيم العدد، ونسبة المعينين، وشروط الالتحاق بمزيد من الدقة والتوضيح.