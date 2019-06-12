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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:58 م

بنجلاديش تدعو المجتمع الدولي للضغط على ميانمار للسماح بعودة الروهينجا

الروهينجا
الروهينجا
dostor.org/2664545

طالبت بنجلاديش المجتمع الدولي بالضغط على ميانمار لتهيئة الأجواء التي من شأنها إتاحة عودة مسلمي الروهينجا، الذين كانوا فروا من حملة قمع استهدفتهم عام 2017.
وقدم وزير الخارجية أبوالكلام عبدالمؤمن هذا الطلب خلال لقاء عقده اليوم الأربعاء مع الدبلوماسيين الأجانب العاملين في دكا.
وقال الوزير لاحقا للصحفيين: "أبلغناهم بضرورة الضغط على ميانمار"، مضيفا أن الدبلوماسيين ردوا بإيجابية على طلب بلاده.
تأتي تصريحات عبدالمؤمن بعد ثلاثة أيام من تشكيك رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد في نية ميانمار استعادة اللاجئين.
وتستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا بعدما فروا من ديارهم بولاية راخين شمالي ميانمار.
وتجدر الإشارة إلى أن 750 ألفا منهم عبروا الحدود هربا من حملة قمع بدأها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا في أغسطس من عام 2017.
وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية حكومة ميانمار بالتورط في أعمال تطهير عرقي وإبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا.
ورغم أن دكا ونايبيداو وقعتا اتفاقا لإعادة اللاجئين في نوفمبر من عام 2017، فإن عملية الإعادة متوقفة، وترجع بنجلاديش ذلك إلى تلكؤ ميانمار.
ولفت عبد المؤمن إلى أن ميانمار لم تهيئ البيئة في راخين، وفقا للاتفاق الثنائي المعني بإعادة اللاجئين.

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