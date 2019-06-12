زعيمة حزب ميركل: لا يجوز مقارنة ترامب ببوتين وأردوغان

دافعت رئيسة الحزب الميسيحي الديمقراطي في ألمانيا، أنجريت كرامب-كارينباور، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الانتقادات المبالغة فيها- من وجهة نظرها- ضده.



وقالت خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الألماني-الأمريكي في برلين: "عندما يتم ذكر الرؤساء ترامب وبوتين وأردوغان في توقيت واحد خلال المناقشات في ألمانيا في كثير من الأحيان، فإن هذه مسافات متساوية لا يمكن قبولها".



وذكرت كرامب- كارينباور أنه يمكن انتقاد ترامب مثلما يحدث بالفعل من قبل المعارضة في الولايات المتحدة على سبيل المثال أو صحفيين مستقليين، وقالت: "لكن الفارق الجوهري بين الولايات المتحدة وروسيا على سبيل المثال أن الصحفيين هناك يمكنهم أداء عملهم بدون عوائق، بينما يمثلون في روسيا أمام القضاء في محاكمات صورية".



وأعربت كرامب- كارينباور عن اعتقادها بأن تولي ترامب الرئاسة عزز مجددا "انعكاسات معادية لأمريكا" كانت موجودة من قبل، موضحة أنه من المهم لذلك توضيح الفارق بالمقارنة بروسيا.