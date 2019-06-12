نيويورك تايمز: زيارة آبي لإيران قد ترفع نفوذ إيران عالميًا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي إلى إيران، هى الأولى لرئيس وزراء ياباني لإيران منذ 40 عامًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد ترفع نفوذ إيران على الساحة العالمية.



مع وصوله إلى طهران يوم الأربعاء، يضع آبي نفسه مباشرة في وسط مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أثارت مخاوف من الحرب.



وتصاعدت التوترات، التي بدأت بقرار الرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرضت عليه عقوبات، مع تقدم إدارة ترامب إلى الخليج العربي بعد اتهام إيران بالتخطيط لمهاجمة أهداف أمريكية.



ولكبار رجال الأعمال اليابانيين، فإن الصراع يمثل صداعًا، تحت الضغط الأمريكي، فيما أوقفت اليابان واردات النفط من إيران، وهي بلد طالما كانت تتمتع بعلاقات ودية معها، فيما أعادت الشركات اليابانية أيضًا تقييم علاقاتها مع البلاد خوفًا من إثارة الاستياء الأمريكي.