9 سفراء إسرائيليين سابقين لدى مصر يطالبون نتنياهو بعدم تعيين "قرا" في هذا المنصب

قدم تسعة سفراء إسرائيليين سابقين لدى مصر، اليوم الأربعاء، طلبات إلى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، طالبوه فيها بعدم تعيين أيوب قرا، عضو حزبه "الليكود"، في منصب سفير تل أبيب لدى القاهرة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأكدوا، في رسالتهم، أنه يجب منح هذا المنصب لأميرة أورون، التي رشحتها لجنة التعيينات بوزارة الخارجية الإسرائيلية، نهاية أكتوبر الماضي، خاصةً أنها سياسية مخضرمة، وعلى دراية جيدة بطبيعة الملف، قائلين: "وضع سفارتنا في مصر مهم لنا للغاية".



ووقع على هذه الرسالة كل من: يعقوب أميتاي، وجدعون بن عامي، وإفرايم دوبك، وشالوم كوهين، وإسحاق ليفانون، تسيفي مازال، ودافيد سلطان، وشمعون شامير، وإيلي شاكيد.