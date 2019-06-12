"اقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء محكمة بالعاشر من رمضان

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها، على الاقتراح المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن إنشاء محكمة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



وجاء ذلك بعدما شدد النائب محمد الزاهد، على أهمية إنشاء محكمة جديدة، لا سيما أن الحالية عبارة عن دور واحد فقط وكان في الأصل "حضانة"، لافتًا إلى أنه لا يسع المترددين على المحكمة، حيث يصل عدد المترددين على نيابة المرور إلى 1000 فرد يوميًا، ومتوسط المحامين المقيدين بالعاشر من رمضان 1000 محام.



ومن جانبه، أكد المستشار محمود سمير، ممثل وزارة العدل، الحاجة الفعلية لإنشاء محكمة جديدة بالعاشر من رمضان لا سيما مع التوسعات العمرانية، مشيرًا إلى أن هناك محكمة قائمة بالفعل لكنها قديمة وبمساحة 600 متر، وهناك أرض مُخصصة لإنشاء أخرى جديدة على مساحة تزيد على 4 آلاف متر، وستتم مخاطبة وزارة التخطيط في هذا الشأن.



وبدوره طالب ممثل وزارة التخطيط، شعراوي عبدالمنعم، بدراسة مبدئية للمحكمة المزمع إنشاؤها والتكلفة، والاستشارات الهندسية، والتراخيص وتكاليف السنوات التالية لإدراجها بالخطط.