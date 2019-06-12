بالصور.. الدموع والحزن يسيطران على طالبات الثانوية بالإسكندرية

حالة من الحزن مصحوبة بالدموع سيطرت على العديد من طالبات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد كتات بمنطقة لوران شرق الإسكندرية، حيث ساد على وجوه الطالبات علامات حزن من امتحان اللغة الإنجليزية اليوم.



وقالت الطالبة نوران: "إن الامتحان لم يأت من أي نموذج من نماذج الأسئلة، ولا الكتب المدرسية".



وأضافت أن من الامتحانات من أول مادة وهي تحتوي على أسئلة صعبة وخارج المنهج.



وتابعت الطالبة إيمان سمير، أن جزء الترجمة جاء صعبًا للغاية وبه مصطلحات جديدة، بالإضافة إلى أسئلة القصة الاختيارية، مضيفة "الامتحان في مجمله صعب، وضيع تعبنا".



وعقبت الطالبة هيلانا نبيل، أن الامتحان كان متوسط ولا يستدعي ردود الأفعال تلك، فاللغة الإنجليزية معروفة بصعوبتها، وتستدعي أن يكون الطالب مذاكر، وأضافت "أن سؤال الترجمة فقط هو الصعب اليوم".



وأدى اليوم في محافظة الإسكندرية حوالي 48 ألف طالب امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات.