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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:51 م

طالبان ثانوي بأسوان: واجهنا صعوبة في بعض جزئيات القواعد

طلاب ثانوى
طلاب ثانوى
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2664515

قال الطالبان محمد خالد وسليم محمد، أحد طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة أسوان الثانوية، إن الامتحان جاء في مستوى بسيط، ولكنهما واجها صعوبة في بعض الجزئيات الخاصة بسؤال القواعد، أما بالنسبة للترجمة والقصة، أسئلتهم واضحة، موضحًا أن جميع الأسئلة من كتاب الوزارة، ولم تخرج عن المنهج.

واصطف العديد من أولياء الأمور أمام لجنة مدرسة أسوان الثانوية بنات، بالتزامن مع انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث سادت حالة من القلق والتور على أبنائهم.

وبدأ امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الثالث الثانوي في التاسعة من صباح اليوم وسط ترقب كبير لامتحان للمادة.


ويؤدى امتحانات الثانوية العامة، 7640 طالبا وطالبة بمحافظة أسوان، حيث أنه تم توزيعهم على 27 لجنة أمتحانية على مستوى المحافظة، ومن المقرر أن تستمر حتى 3 يوليو المقبل.

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