شون وصوامع المنيا تستقبل 321 ألف طن قمح منذ بدء الحصاد

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغت 321 ألف و399 طن و991 كيلو وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الأربعاء 12 يونيه.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم توريد 153 ألف و952 طن 955 كيلو بالبنك الزراعي، 47 ألف 831 طن و56 كيلو بقطاع المطاحن، 107 ألف 329 طن 148 كيلو بالقابضة للصوامع، 4 آلاف 485 طن و20 كيلو بمصر العليا، و7 آلاف 801 طن 812 كيلو بشركة روجينا للمكرونة.



وأكد وكيل وزارة التموين على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحا أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

