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الخميس 13/يونيو/2019 - 04:05 ص

أكديما: مخزون استراتيجى من الأنسولين يكفى 6 أشهر

أكديما: مخزون استراتيجى
سارة سعودى
dostor.org/2664447

أكدت مجموعة "أكديما" الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان أن الأنسولين المصرى متوافر ولديها مخزون استراتيجى يكفى احتياجات وزارة الصحة أكثر من 6 شهور خلافا عن المخزون فى مستودعات وزارة الصحة.

وأضافت أن الشركة تورد ما يقرب من 900 ألف فيال شهريا إلى مديريات ومستشفيات المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة.

وأشارت إلي أن الشركة قامت بسد احتياجات وزارة الصحة من الأنسولين، حيت تم توريد العام الماضى ما يقرب من 9 مليون فيال بزيادة 49 % عن عام 2017.

وأضافت أنه ليس هناك نقص فى الأنسولين فى الصيدليات ومستشفيات وزارة الصحة، مؤكدة أنه متوفرا بالأسواق وبكميات كبيرة.

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